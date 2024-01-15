Беспрецедентный раскол: в США очень сложная ситуация перед выборами
В Соединенных Штатах происходит беспрецедентный раскол среди общества в преддверии выборов президента. И у Байдена, и у Трампа не самая лучшая ситуация.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что раскол в обществе, развивающийся в США с 2016 года, действительно беспрецедентен. Такого не было за последние десятилетия.
Смотрите также Борьба за жизнь продолжается. Как Украина пережила 2023 год и что нас может ждать в 2024 году
Чего ждать дальше
Как отметил Несвитайлов, у Трампа сейчас самые высокие рейтинги среди республиканцев. Они даже выше, чем у Джо Байдена. Но над Трампом постепенно "сгущаются тучи".
Интересно, как отразится на поляризацию в обществе, если Верховный суд США не допустит Трампа до выборов. Имоверность есть, но она не очень высока. Потому что большинство людей в этом суде назначалось республиканцами. Но мы не знаем, кто там о чем договаривается, у кого какие аргументы и амбиции,
– сказал Несвитайлов.
Самое неприятное, что сейчас в США фактически есть два безальтернативных кандидата, перед которыми будут стоять огромные вызовы. Сейчас нужно будет оперативно реагировать на все возможные проблемы и формировать принципы нового мирового порядка. Байден это понимает, но есть ли у него воодушевление и силы – это вопрос.
Байден оказался в сложной ситуации. Этот "клинч" в Конгрессе не двигается ни в одну, ни в другую сторону. Весь "пинг-понг", в который пытаются играть – он несколько забавный. Тут республиканцы требуют плана победы; тут сами его предлагают. Тут требуют стены на границе с Мексикой. Потом демократы говорят, что не будут голосовать за пакет помощи. Вот попытки максимально подстроить свою риторику под электоральные настроения… Кажется, даже в Украине политики так быстро не "переобуваются",
– сказал политолог.
Не стоит идеализировать политическую систему ни одной из стран-партнеров. Даже там может быть не все так безупречно, как бы нам всем хотелось.
Помощь для Украины от США: коротко
- Еще в конце октября Джо Байден внес в Конгресс законопроект более чем на 110 миллиардов долларов по помощи Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы под разными предлогами отказывались за него голосовать. Они хотят сначала изменений в миграционное законодательство.
- Издание Politico сообщало, что в Конгрессе демократы и республиканцы постепенно приближаются к соглашению, разблокирующему этот законопроект. Тогда Украина сможет стабильно получать военную помощь от США,
- Штаты официально приостановили военную помощь для Украины. Там ожидают на одобрение нового финансирования.