Путин устроил шоу с баллотированием на пост президента: зачем эта бутафория

Владимир Путин 8 декабря объявил, что будет баллотироваться в президенты России на следующих выборах. Это был ответ так называемому "главе парламента" квазиреспублики на оккупированной Донетчине Артему Жоге, который "уговаривал" диктатора остаться.

Бывший работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов прокомментировал это событие 24 Каналу. По его словам, все российские выборы – это бутафория, начиная даже не с Путина, а с Ельцина.

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"Я думал, что он затянет этот театр еще больше, чтобы заставить его просить не украинских коллаборантов, а россиян", – заметил Жирнов.

Путин объяснил свое решение о баллотировании тем, что "сегодня иначе нельзя", намекая на войну против Украины и "угрозу" для России. Вероятно, именно поэтому срежиссировали "уговоры" персонажа из квазиреспублики.

Как известно, президентские выборы в России состоятся 15–17 марта. Предполагают, что эта процедура продлится три дня, чтобы максимально увеличить явку населения и осуществить манипуляции с голосами.

Теперь "прямая линия" будет без "вишенки"

Экс-агент КГБ не знает, зачем Путин объявил о своем баллотировании именно сейчас. Во время "прямой линии" с народом 14 декабря это было бы уместнее.

14 декабря это была бы некая "вишенка на торте". А теперь "вишенки" нет и понятно, что он будет рассказывать свои привычные враки, которые никому не интересны,

– констатировал Жирнов.

Он добавил, что эти конференции мало кто реально смотрит, кроме специалистов, которым приходится это делать для комментариев и объяснений.

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