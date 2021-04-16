За похищение и пытки иностранцев в Одессе: 4 преступников бросили за решетку
В Одессе задержали двух злоумышленников, которые были причастны к похищению и пыткам двух граждан Греции. В полиции сообщили 14 апреля о задержании еще 2 человек, среди которых – гражданская жена одного из иностранцев.
Источник:Малиновский районный суд Одессы
По версии следствия, именно женщина организовала похищение мужа с племянником, поскольку знала об их состоянии. Так в начале февраля 2021 года она вместе с тремя сообщниками заманила иностранцев в квартиру, где их заточили и пытали.
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Какую меру пресечения избрали
Правоохранители задержали 4 человек, вероятно причастных к этому преступлению. Двоих из них силовики арестовали во время спецоперации, а затем еще мужчину и женщину во время расследования.
В четверг, 15 апреля, Малиновский районный суд Одессы рассмотрел ходатайство со стороны обвинения. И удовлетворил его, избрав для 4 подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей.
Какая ответственность за это преступление
За это преступление открыли дело по 3 статьям уголовного кодекса. Они касались:
- незаконного лишения свободы или похищения человека;
- Пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц;
- Вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.
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