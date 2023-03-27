Год назад здесь бурлила жизнь: военные показали разрушенный Бахмут с высоты птичьего полета

С августа прошлого года украинские защитники мужественно держат оборону Бахмута в Донецкой области, не давая российским захватчикам его оккупировать. За это время населенный пункт фактически превратился в руины.

Оборону Бахмута уже не первый месяц, в частности, проводят военнослужащие из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". На стороне врага – наемники и зеки из ЧВК "Вагнера", который контролирует Евгений Пригожин.

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"Разруха, тяжелые бои"

Смотреть спокойно на кадры из Бахмута крайне трудно, поскольку они являются ярким свидетельством жестокости этой войны и ее разрушительных последствий. Поэтому важно подчеркивать, что Россия – это государство-террорист, а вражеские военные, наемники и заключенные из ЧВК "Вагнера" и представители других военных группировок противника являются преступниками.

Изуродованный город, разруха, тяжелые бои, земля усеяна телами врага, часа за дни.

Это настоящее города Бахмута. 93-я бригада "Холодный Яр" остается в городе и уничтожает врага,

– говорится в подписи к видео.

Как выглядит Бахмут с высоты птичьего полета: видео бригады "Холодный Яр"

Какая ситуация в Бахмуте: последние новости

В ГПСУ не так давно опубликовали видео, на котором показано, как работают украинские пограничники в этом направлении. В частности, на ролике видно, что наши защитники уничтожают центр частного военного батальона "Вагнера" и еще раз доказывают, что город – не по зубам для врага.

Вместе с тем, стало известно, что под Бахмутом погиб журналист и воин Александр Цахнов. Ему было всего 37 лет. Родился герой в городе Селидово Донецкой области и после начала полномасштабного вторжения покинул информационный фронт, взяв в руки реальное оружие.

Кроме того, напоследок вспомним слова бойца батальона "Свобода" Национальной гвардии Ярослава Лысенко. Он констатировал, что происходит замедление действий под Бахмутом – враг менее активно атакует позиции ВСУ. Однако бои за город продолжаются – украинские защитники держат оборону.

Один из пользователей сети в комментариях к ролику справедливо отметил, что еще год назад – до 24 февраля 2022 года – в Бахмуте на Донетчине бурлила жизнь. Сейчас город фактически превратился в руины исключительно "благодаря" россиянам. В частности, это мы им, очевидно, никогда не простим.