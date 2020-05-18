Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

Выпуск новостей за 12:00: Заявление Зеленского о Крыме. Пикет медиков в Харькове

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 12:00 – в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Владимир Зеленский заявил, что наступит время, когда аннексированный Крым вернется в Украину. В Харькове на акцию протеста вышли работники скорой. Несколько десятков водителей, фельдшеров и медсестер возмущены отсутствием обещанных выплат за работу с больными коронавирусом.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Пляжному сезону в Украине все же быть. Минздрав позволит купаться в море и реках. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

На границах Румынии скопилось около 16 тысяч граждан. Все из-за смягчения карантина и открытия контрольно-пропускных пунктов.

Подозрение активисту Сергею Стерненко в СБУ все-таки не вручили. Его вызвали как потерпевшего по делу для ознакомления с его материалами.

Руководство России предстанет перед правосудием за сбитие Малайзийского "Боинга" МН-17.

Автор: Татьяна Шевченко
Теги: Аннексия Крыма Новости Харькова Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Вечнозеленый президент, или Когда новое станет старым
сегодня , 12:10 Вечнозеленый президент, или Когда новое станет старым
Михайло Дубинянський
Возвращение домой: украинские политики почтили память жертв депортации крымских татар
сегодня , 12:00 Возвращение домой: украинские политики почтили память жертв депортации крымских татар
Емал Набі
Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!
сегодня , 11:30 Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!