Выпуск новостей за 12:00: Заявление Зеленского о Крыме. Пикет медиков в Харькове

В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 12:00 – в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Владимир Зеленский заявил, что наступит время, когда аннексированный Крым вернется в Украину. В Харькове на акцию протеста вышли работники скорой. Несколько десятков водителей, фельдшеров и медсестер возмущены отсутствием обещанных выплат за работу с больными коронавирусом.

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Пляжному сезону в Украине все же быть. Минздрав позволит купаться в море и реках. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

На границах Румынии скопилось около 16 тысяч граждан. Все из-за смягчения карантина и открытия контрольно-пропускных пунктов.

Подозрение активисту Сергею Стерненко в СБУ все-таки не вручили. Его вызвали как потерпевшего по делу для ознакомления с его материалами.

Руководство России предстанет перед правосудием за сбитие Малайзийского "Боинга" МН-17.