Выпуск новостей за 13:00: Скандал с Болгарией. Ситуация с COVID-19 в Украине

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 13:00 – Болгария выразила претензии относительно территориального деления Болградского района Одесской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Количество новых больных коронавирусом в Украине снижается второй день подряд. Уже выздоровели 344 человека. За последние сутки зафиксировали более 400 новых случаев, сообщают в Минздраве.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Складною ситуація з коронавірусом залишається на Буковині. Там кількість хворих на наближається до 3 тисяч.

Дональд Трамп пожертвував свою зарплату за 3 місяці на розробку вакцини від COVID-19.

Житомирському стрільцю, що напередодні розстріляв сімох людей повідомили про підозру.

Відчуй себе слідчим НАБУ. Національне антикорупційне бюро запустило інтерактивну комп'ютерну гур під назвою "Слідство веде НАБУ".

Відсьогодні у столиці запустили роботу громадського траснпорту. Опівдні після майже двомісячної перерви на лінії вийшли тролейбуси, трамваї та автобуси. І перевозитимуть відтепер вони пасажирів без спецперепусток, а як раніше, за звичайну оплату проїзду – вирішили в КМДА.