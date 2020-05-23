Выпуск новостей за 13:00: Скандал с Болгарией. Ситуация с COVID-19 в Украине
В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 13:00 – Болгария выразила претензии относительно территориального деления Болградского района Одесской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Количество новых больных коронавирусом в Украине снижается второй день подряд. Уже выздоровели 344 человека. За последние сутки зафиксировали более 400 новых случаев, сообщают в Минздраве.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Складною ситуація з коронавірусом залишається на Буковині. Там кількість хворих на наближається до 3 тисяч.
Дональд Трамп пожертвував свою зарплату за 3 місяці на розробку вакцини від COVID-19.
Відчуй себе слідчим НАБУ. Національне антикорупційне бюро запустило інтерактивну комп'ютерну гур під назвою "Слідство веде НАБУ".
Відсьогодні у столиці запустили роботу громадського траснпорту. Опівдні після майже двомісячної перерви на лінії вийшли тролейбуси, трамваї та автобуси. І перевозитимуть відтепер вони пасажирів без спецперепусток, а як раніше, за звичайну оплату проїзду – вирішили в КМДА.
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