В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 14:00 – сегодня владелец танкера "Делфи" планирует еще раз попробовать достать полузатонувший танкер собственными силами. Если же ему это не удастся – передаст право собственности на танкер. В Полтавской области вторые сутки ищут Романа Скрипника. Накануне 32-летний мужчина во время задержания в Полтаве угрожал взорвать гранату и захватил копа.

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"Укрзалізниця" до 1 серпня обіцяє відновити курсування 46 приміських поїздів на Львівській залізниці.

У соборі Святої Софії в Стамбулі розпочали молитися мусульмани. Це перше ісламське богослужіння у цьому храмі за останні 86 років.

У Чорному морі тривають міжнародні військові навчання Sea Breeze-2020. Військові вперше відпрацювали бойові стрільби з вертольоту МІ-8 по морській цілі.