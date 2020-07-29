В выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 16:00 – на Харьковщине скорая насмерть сбила 43-летнюю женщину, которая перебегала дорогу, нарушая правила. У генпрокурорки Ирины Венедиктовой появился новый заместитель – Роман Говда. По словам Виталия Шабунина, Роман Говда во время Революции Достоинства возглавлял отдел, который давал согласие на преследование участников Майдана.

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