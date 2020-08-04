В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 16:00 – в Харькове прошли обыски в Департаменте капитального строительства. В НАБУ подозревают директора ведомства в получении взятки в миллион 320 тысяч гривен. Самолет Путина прибыл в Крым, куда ранее приехал Виктор Медведчук.

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