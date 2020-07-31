В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 18:00 – городской голова Киева Виталий Кличко объяснил, почему в столице высокий показатель заболеваемости COVID-19. Отметил, что здесь делают больше всего тестов. Администрация Дональда Трампа поддерживает оказание военной помощи Украине.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Спасатели вытащили котят из водосточных труб в Бразилии. В Кремле убеждены, что Беларусь отпустит боевиков Вагнера с российским гражданством. Новый глава делегации ТКГ Леонид Кравчук попал в скандал – дал интервью российской пропагандистке, ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевой.