В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 19:00 – Израиль протестует против повторного карантина. Около 10 тысяч человек собрались на одной из центральных площадей Тель-Авива. Их поддержал глава Минобороны страны. COVID-19 добрался к студентам Киевского национального университета технологий и дизайна. Заболели 5 иностранных студентов: 2 госпитализировали, местонахождение еще 3 – неизвестно.

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К масочному режиму вернулась Хорватия. Там ввели обязательное ношение масок в закрытых общественных местах. В стране фиксируют значительное повышение новых случаев инфицирования COVID-19.

Закон о медиа получил новую версию. По словам авторов, эта редакция соответствует замечаниям журналистов. Но некоторые эксперты настаивают, что там остались щели, через которые сможет давить Нацсовет по телевидению.

Правоохранители приостанавили деятельность ночного клуба на Киевщине. Заведение работало сверхурочно и принимало полтысячи посетителей без масок. Полиция составила протоколы о нарушении карантина.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 678 новых инфицированных коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 11 человек. В то же время 457 пациентам удалось вылечиться.