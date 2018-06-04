Выпуск новостей 20:00: Гройсман пригрозил отставкой. Бесплатный английский для детей
В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 20:00 – премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если Верховная Рада не примет закон о Высшем антикоррупционном суде. В поселке Козин под Киевом открылся ежегодный языковой лагерь GoCamp. В этом году в лагерь приедут дипломаты из Британии, Польши, Австралии, Индии и других стран мира.
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Источник: 24 канал
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