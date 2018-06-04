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ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Выпуск новостей 20:00: Гройсман пригрозил отставкой. Бесплатный английский для детей

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В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 20:00 – премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если Верховная Рада не примет закон о Высшем антикоррупционном суде. В поселке Козин под Киевом открылся ежегодный языковой лагерь GoCamp. В этом году в лагерь приедут дипломаты из Британии, Польши, Австралии, Индии и других стран мира.

Также в выпуске:

Московский суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам тюрьмы строгого режима.

Из квартиры Вышинского неизвестные похитили ценные вещи.

Полиграф подтвердил подлинность намерений Савченко организовать теракт в Раде.

 

 

Теги: Новости политики Выпуск новостей Антикоррупционный суд Владимир Гройсман Новости Киева Дети Новости культуры Образование
Источник: 24 канал
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