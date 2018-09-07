Выпуск новостей 20:00: Петиция касательно Сенцова. Соревнования на велотреке в Киеве

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 20:00 – более 100 тысяч людей подписали петицию касательно Олега Сенцова на сайте Белого дома. Люди просят отреагировать на незаконное содержание Олега в русской тюрьме и поспособствовать его освобождению. На столичном велотреке стартовали первые в истории Киева международные соревнования. Помериться силами приехали более ста спортсменов из Испании.

Также в выпуске: На Херсонщине остановка учебного процесса в школах и срочная эвакуация местных детей. Критическая ситуация заставила власти перенести пункт пропуска в поселке Меловое через границу на Луганщине. На Донбассе за сутки прогремело по меньшей мере 8 обстрелов, двое военных получили ранения.