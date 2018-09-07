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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей 20:00: Петиция касательно Сенцова. Соревнования на велотреке в Киеве

Выпуск новостей 22 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 20:00 – более 100 тысяч людей подписали петицию касательно Олега Сенцова на сайте Белого дома. Люди просят отреагировать на незаконное содержание Олега в русской тюрьме и поспособствовать его освобождению. На столичном велотреке стартовали первые в истории Киева международные соревнования. Помериться силами приехали более ста спортсменов из Испании.

Также в выпуске:

На Херсонщине остановка учебного процесса в школах и срочная эвакуация местных детей.

Критическая ситуация заставила власти перенести пункт пропуска в поселке Меловое через границу на Луганщине.

На Донбассе за сутки прогремело по меньшей мере 8 обстрелов, двое военных получили ранения.

Теги: Выпуск новостей Новости Киева Новости США Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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