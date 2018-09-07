Выпуск новостей 20:00: Петиция касательно Сенцова. Соревнования на велотреке в Киеве
В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 20:00 – более 100 тысяч людей подписали петицию касательно Олега Сенцова на сайте Белого дома. Люди просят отреагировать на незаконное содержание Олега в русской тюрьме и поспособствовать его освобождению. На столичном велотреке стартовали первые в истории Киева международные соревнования. Помериться силами приехали более ста спортсменов из Испании.
Также в выпуске:
На Херсонщине остановка учебного процесса в школах и срочная эвакуация местных детей.
Критическая ситуация заставила власти перенести пункт пропуска в поселке Меловое через границу на Луганщине.
На Донбассе за сутки прогремело по меньшей мере 8 обстрелов, двое военных получили ранения.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии