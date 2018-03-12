Выпуск новостей 20:00: СБУ проводит обыски. Зайцева впервые свидетельствовала в суде о ДТП.
Выпуск новостей 21:34, 12 марта 83 Читати новину українською
В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 20:00 – спецслужбы проводят массовые обыски у агентов Кремля по всей Украине. Елена Зайцева, которую обвиняют в совершении страшной аварии в Харькове, в котором погибли 6 человек, попросила прощения у потерпевших и поклялась, что никогда больше не сядет за руль.
Также в выпуске:
Брюссель продлил "Крымские санкции".
На фронте ни один украинский солдат не ранен.
Московский патриархат выгнал священника из-за молитв за украинских воинов.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии