Выпуск новостей на 10:00: Мировые СМИ о стычках в Новых Санжарах. Отчет Кабинета Министров

В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 10:00 – как на Полтавщине встречали сограждан, написали в мировых СМИ. Издание The Guardian сообщило про жестокие столкновения правоохранителей и жителей Новых Санжар. Зато в Reuters ретранслировали абсурдные предложения местных жителей. В Верховной Раде должны заслушать промежуточный отчет Кабмина про предыдущие пять месяцев работы.

Также в выпуске: Владимир Зеленский позвонил украинке, которую не выпустили из Уханя из-за собаки. Боевики применили запрещенное минскими соглашениями вооружение. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил ООН ввести миротворцев на Донбасс. С подпольной фабрики в Испании спасли шесть украинцев.