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      Выпуск новостей на 10:00: Мировые СМИ о стычках в Новых Санжарах. Отчет Кабинета Министров

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 10:00 – как на Полтавщине встречали сограждан, написали в мировых СМИ. Издание The Guardian сообщило про жестокие столкновения правоохранителей и жителей Новых Санжар. Зато в Reuters ретранслировали абсурдные предложения местных жителей. В Верховной Раде должны заслушать промежуточный отчет Кабмина про предыдущие пять месяцев работы.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский позвонил украинке, которую не выпустили из Уханя из-за собаки.

      Боевики применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил ООН ввести миротворцев на Донбасс.

      С подпольной фабрики в Испании спасли шесть украинцев.

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      Теги: Кабинет Министров Украины Новые Санжары Верховная Рада Выпуск новостей
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