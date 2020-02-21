Выпуск новостей на 10:00: Мировые СМИ о стычках в Новых Санжарах. Отчет Кабинета Министров
В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 10:00 – как на Полтавщине встречали сограждан, написали в мировых СМИ. Издание The Guardian сообщило про жестокие столкновения правоохранителей и жителей Новых Санжар. Зато в Reuters ретранслировали абсурдные предложения местных жителей. В Верховной Раде должны заслушать промежуточный отчет Кабмина про предыдущие пять месяцев работы.
Также в выпуске:
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С подпольной фабрики в Испании спасли шесть украинцев.
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