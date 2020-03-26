Выпуск новостей на 14:00: Емец про коронавирус в Украине. Новые больные Covid-19 в Киеве
В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 14:00 – министр здравоохранения Илья Емец заявил, что украинская медицина пока не готова к лечению пациентов с Covid-19. Но еще есть шанс локализовать распространение смертоносной болезни. В Киеве подтвердили 6 новых случаев коронавируса. Среди больных – 35-летняя женщина и мужчины в возрасте от 28 до 70 лет.
Также в выпуске:
Российские оккупационные судна продолжают нагло вмешиваться в работу украинских буровых платформ в Черном море.
На заседании согласительного совета, которое состоялось в закрытом режиме, главы фракций решили создать антикризисный штаб под руководством Дениса Шмыгаля.
Российские наемники в очередной раз, пренебрегая минскими соглашениями, били из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра. В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал.
Франция объявила военную операцию, чтобы преодолеть коронавирус. Она будет называться "стойкость". Теперь и французские военные будут помогать людям, пострадавшим от недуга.
Выбор редакции
-
В Черновицкой области выздоровели трое больных коронавирусом, но еще 5 заболелисегодня , 19:48
-
Как обезопасить семью и можно ли гулять с детьми: ответы на вопросы родителей о коронавирусесегодня , 19:23
-
В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом: среди больных – ребеноксегодня , 19:16