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      Выпуск новостей на 14:00: Емец про коронавирус в Украине. Новые больные Covid-19 в Киеве

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 14:00 – министр здравоохранения Илья Емец заявил, что украинская медицина пока не готова к лечению пациентов с Covid-19. Но еще есть шанс локализовать распространение смертоносной болезни. В Киеве подтвердили 6 новых случаев коронавируса. Среди больных – 35-летняя женщина и мужчины в возрасте от 28 до 70 лет.

      Также в выпуске:

      Российские оккупационные судна продолжают нагло вмешиваться в работу украинских буровых платформ в Черном море.

      На заседании согласительного совета, которое состоялось в закрытом режиме, главы фракций решили создать антикризисный штаб под руководством Дениса Шмыгаля.

      Российские наемники в очередной раз, пренебрегая минскими соглашениями, били из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра. В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

      Франция объявила военную операцию, чтобы преодолеть коронавирус. Она будет называться "стойкость". Теперь и французские военные будут помогать людям, пострадавшим от недуга.

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Новости Киева
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