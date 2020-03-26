Выпуск новостей на 14:00: Емец про коронавирус в Украине. Новые больные Covid-19 в Киеве

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 14:00 – министр здравоохранения Илья Емец заявил, что украинская медицина пока не готова к лечению пациентов с Covid-19. Но еще есть шанс локализовать распространение смертоносной болезни. В Киеве подтвердили 6 новых случаев коронавируса. Среди больных – 35-летняя женщина и мужчины в возрасте от 28 до 70 лет.

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