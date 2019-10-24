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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
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      Выпуск новостей на 14:00: Освобождение Горбатюка. Задержка рейсов в Киеве

      Выпуск новостей 33 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 октября на 14:00 – Сергея Горбатюка лишили должности руководителя управления специальных расследований ГПУ из-за реорганизации ведомства. Уволенный считает такое решение незаконным и намерен обжаловать его в суде. Из-за густого тумана, который нависает над столицей уже третий день, снова задерживают и отменяют рейсы в аэропортах.

      Также в выпуске:

      В Киеве активисты вышли на проспект Бажана в защитных масках: так они хотят привлечь внимание властей к загрязнению воздуха в столице.

      Протестующие в Гонконге добились своего: власти отозвали законопроект, который должен позволить экстрадицию на материковый Китай.

      На Прикарпатье трехлетний малыш сам гулял по железнодорожному пути: в полиции выясняют, почему ребенок остался без присмотра и ушел из дома.

      Дату выхода Великобритании из ЕС таки могут перенести еще на три месяца – об этом накануне договорились страны-члены Евросоюза.

       

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Новости Киева авиация ГПУ Сергей Горбатюк
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