Выпуск новостей на 14:00: Освобождение Горбатюка. Задержка рейсов в Киеве

В выпуске новостей за 24 октября на 14:00 – Сергея Горбатюка лишили должности руководителя управления специальных расследований ГПУ из-за реорганизации ведомства. Уволенный считает такое решение незаконным и намерен обжаловать его в суде. Из-за густого тумана, который нависает над столицей уже третий день, снова задерживают и отменяют рейсы в аэропортах.

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