Выпуск новостей на 14:00: Ситуация в киевских аптеках. Карантин в Верховной Раде

В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 14:00 – в одной из 6 столичных аптек в наличии нет антисептиков-разбрызгивателей. Работники отметили, что антисептические растворы закончились еще 3 недели назад. Они также не знают, появятся ли эти товары позже. Во время заседания Согласительного Совета было принято решение о том, что Верховная Рада идет на общенациональный карантин до 3 апреля.

Также в выпуске: В Украине зафиксированы два новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Из-за распространения коронавируса в мире в Украине полностью ограничат авиасообщение. 17 марта в Киеве не будут работать ТРЦ, рестораны и другие общественные заведения. В Украине временно закрывают контрольно-пропускные пункты с ОРДЛО.