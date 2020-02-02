Выпуск новостей на 15:00: Нападение собак под Киевом. Потери на передовой
В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 15:00 – бойцовские собаки напали на двух женщин на Киевщине. Их госпитализировали, в больнице медики наложили десятки швов. На передовой погиб один военный, еще двое ранены. Враг использовал не только стрелковое оружие, но и минометы различных калибров.
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