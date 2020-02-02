17:29
2 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин учится у Януковича. Белоруссию "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:49, 1 февраля
      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:27, 1 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей на 15:00: Нападение собак под Киевом. Потери на передовой

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 15:00 – бойцовские собаки напали на двух женщин на Киевщине. Их госпитализировали, в больнице медики наложили десятки швов. На передовой погиб один военный, еще двое ранены. Враг использовал не только стрелковое оружие, но и минометы различных калибров.

      Также в выпуске:

      Помощник президента Андрей Ермак заявил, что выборы на оккупированном Донбассе могут состояться уже в конце октября.

      В китайском Ухане за восемь дней построили больницу на шесть тысяч коек для больных коронавирусом.

      К годовщине смерти "Скрябина" в Кривом Роге поклонники двинулись по последнему маршруту музыканта: к автопробегу присоединилось около 50 машин.

      В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду
      сегодня
      9748
      Теги: Выпуск новостей Новости Киева Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Зависимости XXI века: как развестись со своим телефоном
      Владислав Бурда 74
      сегодня , 14:30 На Донбасі викрили секретний супутниковий зв'язок армії РФ: резонансні деталі
      Михайло Макарук 643
      сегодня , 12:00 Таємниці мозку: що допоможе покращити пам'ять та підвищити ефективність навчання
      247
      сегодня , 08:01 Налоговая реформа 2020: что изменится для украинцев
      Юлія Поскробок 761
      сегодня , 06:40 В каком возрасте украинцы идут на первую работу: инфографика
      Анна Запотоцька 543
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук