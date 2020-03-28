Выпуск новостей на 19:00: Жертвы коронавируса. Киев присоединится к акции "Час Земли"
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 19:00 – в Украине уже 8 смертей от Covid-19. Такая статистика по состоянию на сегодняшнее утро. Сегодня ровно в 20:30 Киев присоединится к акции "Час Земли". Это инициатива Всемирного фонда дикой природы. С 2007 года в последние выходные марта в крупных мегаполисах планеты на 1 час выключают свет.
Также в выпуске:
В Испании за сутки зафиксировали 800 смертей из-за коронавируса.
Уже в эту ночь украинцы переведут стрелки часов вперед – с зимнего времени на летнее.
На Тернопольщине почти половина зараженных – медики.
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