Выпуск новостей на 19:00: Жертвы коронавируса. Киев присоединится к акции "Час Земли"

В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 19:00 – в Украине уже 8 смертей от Covid-19. Такая статистика по состоянию на сегодняшнее утро. Сегодня ровно в 20:30 Киев присоединится к акции "Час Земли". Это инициатива Всемирного фонда дикой природы. С 2007 года в последние выходные марта в крупных мегаполисах планеты на 1 час выключают свет.

Также в выпуске: В Испании за сутки зафиксировали 800 смертей из-за коронавируса. Уже в эту ночь украинцы переведут стрелки часов вперед – с зимнего времени на летнее. На Тернопольщине почти половина зараженных – медики.