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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей на 19:00: Жертвы коронавируса. Киев присоединится к акции "Час Земли"

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 19:00 – в Украине уже 8 смертей от Covid-19. Такая статистика по состоянию на сегодняшнее утро. Сегодня ровно в 20:30 Киев присоединится к акции "Час Земли". Это инициатива Всемирного фонда дикой природы. С 2007 года в последние выходные марта в крупных мегаполисах планеты на 1 час выключают свет.

      Также в выпуске:

      В Испании за сутки зафиксировали 800 смертей из-за коронавируса.

      Уже в эту ночь украинцы переведут стрелки часов вперед – с зимнего времени на летнее.

      На Тернопольщине почти половина зараженных – медики.

      Теги: Жертвы Новости Киева Выпуск новостей
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