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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Выпуск новостей за 09:00: Отказ в помиловании Сенцова. Сожжение машины активиста

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 09:00 – Москва не согласилась помиловать Олега Сенцова даже после обращения Архиепископа Симферопольского. На Харьковщине неизвестные сожгли машину местному активисту Анатолию Банген.

Также в выпуске:

На передовую боевики вернули танки.

Трамп и Меркель по телефону поговорили об Украине.

Раритетный компьютер Apple-1 продадут на аукционе.

Теги: Украина – Россия Новости Харькова Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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