Выпуск новостей за 09:00: Отказ в помиловании Сенцова. Сожжение машины активиста

В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 09:00 – Москва не согласилась помиловать Олега Сенцова даже после обращения Архиепископа Симферопольского. На Харьковщине неизвестные сожгли машину местному активисту Анатолию Банген.

Также в выпуске: На передовую боевики вернули танки. Трамп и Меркель по телефону поговорили об Украине. Раритетный компьютер Apple-1 продадут на аукционе.