Выпуск новостей за 09:00: Отказ в помиловании Сенцова. Сожжение машины активиста
В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 09:00 – Москва не согласилась помиловать Олега Сенцова даже после обращения Архиепископа Симферопольского. На Харьковщине неизвестные сожгли машину местному активисту Анатолию Банген.
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Источник: 24 канал
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