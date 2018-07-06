Выпуск новостей за 09:00: Покушение на бизнесмена в Харькове. Усиление России в Сирии

Выпуск новостей за 09:00: Покушение на бизнесмена в Харькове. Усиление России в СирииВыпуск новостей 33 Читати новину українською
В выпуске новостей за 6 июля по состоянию на 09:00 – гендиректор фармацевтической компании "Здоровье" Александр Доровской, а также его охранник и водитель пострадали от действия взрывного устройства, остатки которого полиция нашла в авто. Частная российская военная компания "Патриот", личный состав которой формируется из кадровых военнослужащих, участвует в боевых действиях на территории Сирии.
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Источник: 24 канал
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