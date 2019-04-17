10:23
17 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путину поднять свой рейтинг. Отныне в РФ есть платные перекрестки
      Вєсті Кремля
      00:30, сегодня
      Вести.UA: Громкое возвращение Савченко. Ляшко решил подкачаться
      Вєсті.UA
      19:49, 16 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Выпуск новостей за 09:00: Разборки со стрельбой в Одессе. Новости с передовой

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 09:00 на трассе Киев-Одесса неизвестные устроили вооруженные разборки прямо возле полицейского поста, однако правоохранители решили не вмешиваться в конфликт. Двое людей ранены. Российские наемники 9 раз открывали огонь по позициям нашего войска. В результате обстрелов двое наших бойцов ранены, зато ВСУ уничтожили трех наемников и четырех ранили.

      Также в выпуске:

      Пожар в Нотр-Даме в Париже могло вызвать короткое замыкание.

      Суд избирает меру пресечения Дмитрию Крючкову, которого 15 апреля экстрадировали из Германии в Украину.

      В России начался суд, где должны продлить арест 24 пленным украинским морякам.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 17 апреля: дождь, порывы ветра и холод почти по всей Украине
      сегодня
      721
      Теги: Украина – Россия Новости Одессы Оружие Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как результаты выборов повлияют на ход реформ в Украине
      сегодня , 10:02 Как результаты выборов повлияют на ход реформ в Украине
      Світлана Попова 104
      Бойовики "ДНР" зривають посівну і змушують фермерів платити побори
      сегодня , 08:40 Бойовики "ДНР" зривають посівну і змушують фермерів платити побори
      Олексій Чибісов 599
      Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      15 апреля , 14:00 Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      "Аякс" сенсационно выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов: видео
      сегодня , 07:40 "Аякс" сенсационно выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов: видео
      518
      Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps
      16 апреля , 22:05 Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps
      Світові Медіа 795
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук