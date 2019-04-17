Выпуск новостей за 09:00: Разборки со стрельбой в Одессе. Новости с передовой

В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 09:00 на трассе Киев-Одесса неизвестные устроили вооруженные разборки прямо возле полицейского поста, однако правоохранители решили не вмешиваться в конфликт. Двое людей ранены. Российские наемники 9 раз открывали огонь по позициям нашего войска. В результате обстрелов двое наших бойцов ранены, зато ВСУ уничтожили трех наемников и четырех ранили.

Также в выпуске: Пожар в Нотр-Даме в Париже могло вызвать короткое замыкание. Суд избирает меру пресечения Дмитрию Крючкову, которого 15 апреля экстрадировали из Германии в Украину. В России начался суд, где должны продлить арест 24 пленным украинским морякам.

Источник: 24 канал