Выпуск новостей за 09:00: Убийство военного на Харьковщине. Стрельба в Нидерландах

В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 09:00 – Тело контрактника нашли в лесополосе недалеко от воинской части под Чугуевом. Выяснилось, что за 13 тысяч гривен его жестоко убили несовершеннолетние. В убийстве подозревают 4 человек. В Нидерландах мужчина посреди города открыл огонь по трамваю. В результате 3 человека погибли, 9 – получили ранения.

Также в выпуске: В Мариуполе пожарные провели учения специально перед избирательными гонками. За прошедшие сутки погиб один украинский военный. В Европарламенте покажут фильм об украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Москва.