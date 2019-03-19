Выпуск новостей за 09:00: Убийство военного на Харьковщине. Стрельба в Нидерландах
В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 09:00 – Тело контрактника нашли в лесополосе недалеко от воинской части под Чугуевом. Выяснилось, что за 13 тысяч гривен его жестоко убили несовершеннолетние. В убийстве подозревают 4 человек. В Нидерландах мужчина посреди города открыл огонь по трамваю. В результате 3 человека погибли, 9 – получили ранения.
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Источник: 24 канал
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