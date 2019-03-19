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      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Выпуск новостей за 09:00: Убийство военного на Харьковщине. Стрельба в Нидерландах

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 09:00 – Тело контрактника нашли в лесополосе недалеко от воинской части под Чугуевом. Выяснилось, что за 13 тысяч гривен его жестоко убили несовершеннолетние. В убийстве подозревают 4 человек. В Нидерландах мужчина посреди города открыл огонь по трамваю. В результате 3 человека погибли, 9 – получили ранения.

      Также в выпуске:

      В Мариуполе пожарные провели учения специально перед избирательными гонками.

      За прошедшие сутки погиб один украинский военный.

      В Европарламенте покажут фильм об украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Москва.

      blog_ava
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      Теги: Нидерланды Вооруженные силы Украины Новости Харькова Жертвы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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