Выпуск новостей за 10:00: Новые данные о коронавирусе в Украине. Псеводминирование больницы
В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки в Украине зафиксировали 224 новых случая COVID-19. Сейчас в Украине 1 892 зараженных коронавирусом. Вечером 8 апреля неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании Александровской больницы с больными коронавирусом. Правоохранители проверили здание и эвакуировали 100 человек.
Также в выпуске:
На Житомирщине 8 человек заразились коронавирусом из-за празднования приезда друга из Польши.
Европа готовится к смягчению карантина.
Обмен с ОРДЛО может состояться до Пасхи.
Генпрокурор Ирина Венедиктова возбудила 5 дел против Петра Порошенко.
Читайте также
Выбор редакции
-
Последствия карантина: упадут ли цены на аренду в Украинесегодня , 07:01
-
Когда состоится ближайшее внеочередное заседание Рады и какие вопросы на нем рассмотрятсегодня , 10:25
-
Три недели карантина: анализ и прогноз ситуации в Украинесегодня , 08:40
-
Украинские военные дали достойный отпор на Донбассе: много раненых оккупантовсегодня , 07:42
-
Коронавирус в Польше: за сутки умерло рекордное количество людейсегодня , 10:53
-
Orbi Luxe Palace: почему вы захотите инвестировать в недвижимость в солнечном Батумисегодня , 09:00