Выпуск новостей за 10:00: Новые данные о коронавирусе в Украине. Псеводминирование больницы

В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки в Украине зафиксировали 224 новых случая COVID-19. Сейчас в Украине 1 892 зараженных коронавирусом. Вечером 8 апреля неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании Александровской больницы с больными коронавирусом. Правоохранители проверили здание и эвакуировали 100 человек.

Также в выпуске: На Житомирщине 8 человек заразились коронавирусом из-за празднования приезда друга из Польши. Европа готовится к смягчению карантина. Обмен с ОРДЛО может состояться до Пасхи. Генпрокурор Ирина Венедиктова возбудила 5 дел против Петра Порошенко.