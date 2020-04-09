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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 10:00: Новые данные о коронавирусе в Украине. Псеводминирование больницы

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки в Украине зафиксировали 224 новых случая COVID-19. Сейчас в Украине 1 892 зараженных коронавирусом. Вечером 8 апреля неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании Александровской больницы с больными коронавирусом. Правоохранители проверили здание и эвакуировали 100 человек.

      Также в выпуске:

      На Житомирщине 8 человек заразились коронавирусом из-за празднования приезда друга из Польши.

      Европа готовится к смягчению карантина.

      Обмен с ОРДЛО может состояться до Пасхи.

      Генпрокурор Ирина Венедиктова возбудила 5 дел против Петра Порошенко.

      Теги: Новости Украины Фейковые заминирования Новости Киева Выпуск новостей
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