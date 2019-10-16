Выпуск новостей за 10:00: Пропагандист РФ в Киеве. Переговоры по Сирии

В выпуске новостей за 16 октября по состоянию на 10:00 – по Киеву свободно гуляет ведущий российских пропагандистских ток-шоу Борис Корчевников. В Госпогранслужбе заявили, что запрета на въезд у него нет, а почему – это уже дело СБУ. Вицепрезидент США Майк Пенс отправляется в Турцию на срочные переговоры о прекращении огня в Северной Сирии.

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На одной из ферм в Нидерландах полиция обнаружила мужчину и шестерых его детей, которые девять лет жили в подвале, ожидая конца света.

В Запорожье банда школьниц жестоко избила восьмиклассницу на школьном стадионе: дело уже расследует полиция.

В испанской Барселоне вторые сутки подряд не утихают протесты: люди на улицах стали более агрессивными, в городе начались беспорядки.

Бабье лето – в разгаре: по словам синоптиков, 16 октября Украина станет одной из самых теплых стран в Европе.