Выпуск новостей за 10:00: Россия блокирует миротворческую миссию. Ночные столкновения на Майдане
В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 10:00 – 26 ноября в Берлине состоится встреча в Нормандском формате. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет поднимать там вопрос о блокировании Россией введения миротворческой миссии на Донбассе. 21 ноября десятки активистов в Киеве протестовали против открытия ресторана быстрого питания в доме профсоюзов, семерых задержала полиция.
Также в выпуске:
22 ноября Рада рассмотрит проект Государственного бюджета на 2019 год.
Новорожденные дети на неподконтрольной территории остаются без гражданства.
Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии