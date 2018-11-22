Выпуск новостей за 10:00: Россия блокирует миротворческую миссию. Ночные столкновения на Майдане

В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 10:00 – 26 ноября в Берлине состоится встреча в Нормандском формате. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет поднимать там вопрос о блокировании Россией введения миротворческой миссии на Донбассе. 21 ноября десятки активистов в Киеве протестовали против открытия ресторана быстрого питания в доме профсоюзов, семерых задержала полиция.

Также в выпуске: 22 ноября Рада рассмотрит проект Государственного бюджета на 2019 год. Новорожденные дети на неподконтрольной территории остаются без гражданства. Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ.