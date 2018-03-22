Выпуск новостей за 10:00: Снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Взрывчатка в Киеве
В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 10:00 – регламентный комитет решает снимать ли неприкосновенность с депутата Надежды Савченко. В Киеве возле метро задержали мужчину с тротиловой шашкой.
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Источник: 24 Канал
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