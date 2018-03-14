Выпуск новостей за 10:00: Стрельба в Одессе. Визит Путина в Крым

В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 10:00 – в Одессе задержали 33-летнего мужчину, который среди бела дня открыл огонь по прохожим и автомобилям. Президент России Владимир Путин в среду, 14 марта, осуществит рабочую поездку в Краснодарский край РФ и оккупированный Крым и Севастополь.

Также в выпуске: Германия требует объяснений от России по делу отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Британии. На фронте военный ВСУ получил боевую травму в результате вражеского обстрела. В Украине отмечают День добровольца.