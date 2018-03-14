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ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
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Выпуск новостей за 10:00: Стрельба в Одессе. Визит Путина в Крым

Выпуск новостей 11:02, сегодня 132 Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 10:00 – в Одессе задержали 33-летнего мужчину, который среди бела дня открыл огонь по прохожим и автомобилям. Президент России Владимир Путин в среду, 14 марта, осуществит рабочую поездку в Краснодарский край РФ и оккупированный Крым и Севастополь.

Также в выпуске:

Германия требует объяснений от России по делу отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Британии.

На фронте военный ВСУ получил боевую травму в результате вражеского обстрела.

В Украине отмечают День добровольца.

Теги: Выпуск новостей Владимир Путин Аннексия Крыма Новости России Оружие Новости Крыма Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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