Выпуск новостей за 10:00: Сутки на фронте. Перекрытие движения в Киеве

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил, один наш военный погиб. В столице полицейские уже начали перекрывать улицы к праздникам. С 7 утра движение автомобилей запрещено на Крещатике от улицы Богдана Хмельницкого до Аллеи Героев Небесной Сотни.

Также в выпуске: На Гавайи надвигается мощнейший за последние 25 лет ураган. Сегодня Украина празднует День флага. Мировые лидеры уже начали поздравлять Украину с Днем Независимости. Россия отправила на Донбасс очередной так называемый гумконвой.