Выпуск новостей за 10:00: Сутки на фронте. Перекрытие движения в Киеве
В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил, один наш военный погиб. В столице полицейские уже начали перекрывать улицы к праздникам. С 7 утра движение автомобилей запрещено на Крещатике от улицы Богдана Хмельницкого до Аллеи Героев Небесной Сотни.
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Источник: 24 канал
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