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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Выпуск новостей за 10:00: Сутки на фронте. Перекрытие движения в Киеве

Выпуск новостей 29 Читати новину українською

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил, один наш военный погиб. В столице полицейские уже начали перекрывать улицы к праздникам. С 7 утра движение автомобилей запрещено на Крещатике от улицы Богдана Хмельницкого до Аллеи Героев Небесной Сотни.

Также в выпуске:

На Гавайи надвигается мощнейший за последние 25 лет ураган.

Сегодня Украина празднует День флага.

Мировые лидеры уже начали поздравлять Украину с Днем Независимости.

Россия отправила на Донбасс очередной так называемый гумконвой.

Теги: Война на Донбассе Новости Киева Выпуск новостей Транспорт
Источник: 24 канал
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