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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 10:00: Трамп собирает срочное совещание. Взрыв в Кривом Роге

Выпуск новостей 32 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 10:00 – глава Белого дома Дональд Трамп созывает срочное совещание из-за шквала недовольства американских политиков по результатам встречи с Владимиром Путиным. В Кривом Роге произошел взрыв в жилом доме. Три человека пострадали, еще 40 – эвакуированы.

Также в выпуске:

В Одессе подросток на "евробляхах" врезался в электрокар Tesla и пытался убежать.

За минувшие сутки один защитник получил ранения. Российско-оккупационные войска игнорируют установленное перемирие почти по всей линии соприкосновения. Противник 19 раз открывал огонь по позициям украинских военных.

Переговоры в Хельсинки обошлись без громких заявлений, судьба политзаключенных осталась без внимания.

В застенках Кремля без поддерживающей терапии уже 22-й день подряд голодает выходец из Крыма, правозащитник Эмир-Усеин Куку.

Теги: Выпуск новостей Новости США Дональд Трамп Взрыв Новости Кривого Рога
Источник: 24 канал
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