Выпуск новостей за 10:00: Трамп собирает срочное совещание. Взрыв в Кривом Роге

В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 10:00 – глава Белого дома Дональд Трамп созывает срочное совещание из-за шквала недовольства американских политиков по результатам встречи с Владимиром Путиным. В Кривом Роге произошел взрыв в жилом доме. Три человека пострадали, еще 40 – эвакуированы.

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