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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 10:00: Усиленный режим полиции. Перекрытие улиц в Киеве

Выпуск новостей 10 Читати новину українською

Выпуск новостей за 22 августа по состоянию на 10:00 – правоохранителей на улицах с сегодняшнего дня – значительно больше, в подготовке ко Дню Независимости Нацполиция перешла на усиленный режим службы. Столица сегодня вероятно снова будет страдать от пробок, ведь из-за генеральной репетиции военного парада сегодня перекроют часть центральных улиц.

Также в выпуске:

Ситуация на фронте: боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил.

Двум бывшим членам команды Трампа светят тюремные сроки.

Популярные шведские компании Н&М и ИКЕА пришли в Украину.

 

 

Теги: Новости Украины Дороги Новости Киева Полиция Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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