Выпуск новостей за 10:00: Усиленный режим полиции. Перекрытие улиц в Киеве

Выпуск новостей за 22 августа по состоянию на 10:00 – правоохранителей на улицах с сегодняшнего дня – значительно больше, в подготовке ко Дню Независимости Нацполиция перешла на усиленный режим службы. Столица сегодня вероятно снова будет страдать от пробок, ведь из-за генеральной репетиции военного парада сегодня перекроют часть центральных улиц.

Также в выпуске: Ситуация на фронте: боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил.



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