Выпуск новостей за 11:00: Избиение ультрас в Одессе. Подозрение спецслужб РФ в убийствах

В выпуске новостей по 9 декабря по состоянию на 11:00 – положили лицом в асфальт и били дубинками, в Одессе правоохранители побили ультрас за баннер "Кремль, покайся!". Британская полиция подозревает российские спецслужбы еще в двух убийствах, это выяснили детективы, расследующие отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает газета The Times.

Также в выпуске: В течение суток оккупанты 13 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военнослужащий ранен, три оккупанта ликвидированы. Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу в боксерском бою. Прокремлевские боты пошли в атаку на Эммануэля Макрона.