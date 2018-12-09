Выпуск новостей за 11:00: Избиение ультрас в Одессе. Подозрение спецслужб РФ в убийствах
В выпуске новостей по 9 декабря по состоянию на 11:00 – положили лицом в асфальт и били дубинками, в Одессе правоохранители побили ультрас за баннер "Кремль, покайся!". Британская полиция подозревает российские спецслужбы еще в двух убийствах, это выяснили детективы, расследующие отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает газета The Times.
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Источник: 24 канал
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