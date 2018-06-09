Выпуск новостей за 11:00: Межпарламентская ассамблея. Расплата за птичий могильник
В выпуске новостей за 9 июня, по состоянию на 11:00 – в Киеве на самом высоком уровне будут обсуждать вопросы безопасности с Грузией и Молдовой. Фемида избрала меру пресечения владельцам известного аргохолдинга, а именно два месяца ареста или почти 200 миллионов залога.
Также в выпуске:
На фронте ранены шестеро украинских защитников.
Страны ЕС против возвращения России в G7.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии