Выпуск новостей за 11:00: Межпарламентская ассамблея. Расплата за птичий могильник

В выпуске новостей за 9 июня, по состоянию на 11:00 – в Киеве на самом высоком уровне будут обсуждать вопросы безопасности с Грузией и Молдовой. Фемида избрала меру пресечения владельцам известного аргохолдинга, а именно два месяца ареста или почти 200 миллионов залога.

Также в выпуске: На фронте ранены шестеро украинских защитников. Страны ЕС против возвращения России в G7.