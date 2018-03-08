Выпуск новостей за 11:00: Обстрел ресторана в Киеве. Выборы в России
Выпуск новостей 11:49, 8 марта 77 Читати новину українською
В выпуске новостей за 8 марта на 11:00 – в Киеве из гранатомета обстреляли ресторан, пострадавших нет. Европарламент отказался отправлять своих наблюдателей на президентские выборы в России.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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