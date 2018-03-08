Выпуск новостей за 11:00: Обстрел ресторана в Киеве. Выборы в России

В выпуске новостей за 8 марта на 11:00 – в Киеве из гранатомета обстреляли ресторан, пострадавших нет. Европарламент отказался отправлять своих наблюдателей на президентские выборы в России.

Также в выпуске: В Папуа-Новой Гвинее из-за землетрясения погибли более ста человек. В Госдепе заявили, что "Газпрому" не удалось выставить Украину как ненадежного партнера для Европы. За минувшие сутки на фронте ранили одного украинского военного.