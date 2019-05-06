Выпуск новостей за 11:00: Перемирие в секторе Газа. В Киеве затопило улицы

В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 11:00 – после очередного обострения ситуации в секторе Газа Израиль и палестинская сторона достигли нового соглашения о прекращении огня. Перемирие начало действовать с утра 6 мая. Возле метро Черниговская в Киеве полностью залило водой проезжую часть. Автомобили и трамваи фактически плывут по дороге.

Также в выпуске: Сегодня впервые в Украине отмечают день пехоты Вооруженных сил. В России запретили анонимную переписку в мессенджерах. В результате пожара в самолете, который летел из Москвы в Мурманск, погиб 41 человек, среди них есть дети.

Источник: 24 канал