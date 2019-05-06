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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО
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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

      Выпуск новостей за 11:00: Перемирие в секторе Газа. В Киеве затопило улицы

      Выпуск новостей 37 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 11:00 – после очередного обострения ситуации в секторе Газа Израиль и палестинская сторона достигли нового соглашения о прекращении огня. Перемирие начало действовать с утра 6 мая. Возле метро Черниговская в Киеве полностью залило водой проезжую часть. Автомобили и трамваи фактически плывут по дороге.

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      Теги: Погода Новости Киева ХАМАС Новости Израиля Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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