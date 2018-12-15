Выпуск новостей за 11:00: В Киеве начался Объединительный собор по созданию Единой церкви
В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 11:00 – Объединительный собор проходит в закрытом режиме. Представители всех епархий находятся на территории Софиевского собора, где и состоится тайное голосование в два тура.
Также в выпуске:
Как готовилась столица Украины к Собору.
О вероятных кандидатах на главу Единой поместной церкви.
Источник: 24 канал
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