Выпуск новостей за 11:00: В Киеве начался Объединительный собор по созданию Единой церкви

В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 11:00 – Объединительный собор проходит в закрытом режиме. Представители всех епархий находятся на территории Софиевского собора, где и состоится тайное голосование в два тура.

Также в выпуске: Как готовилась столица Украины к Собору. О вероятных кандидатах на главу Единой поместной церкви.