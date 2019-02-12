Выпуск новостей за 12:00: Карантин на Львовщине. Погода в Украине

В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 12:00 – на Львовщине 289 школ и 22 садика закрыли на карантин. Синоптики прогнозируют штормовое предупреждение в большинстве областей Украины. Мокрый снег будет падать в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. На Западе и Востоке страны его периодически будет сменять дождь.

Также в выпуске: Суд в Киеве должен избрать меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк. Следователи ГБР объявили подозрение работнику полиции, который бил лежачего задержанного активиста "С-14". 12 февраля суд должен объявить решение об отстранении Супрун от должности и.о. министра здравоохранения. Работнице ЖЭКа в Конотопе объявили подозрение из-за падения ледяной глыбы.