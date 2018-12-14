Выпуск новостей за 12:00: Обвал дома в Фастове. Судьба виновника стрельбы в Страсбурге

В выпуске новостей за 14 декабря, по состоянию на 12:00 – в Фастове Киевской области обвалился жилой дом, разрушены три этажа. Предварительная причина – взрыв газа на четвертом этаже пятиэтажки. В ГСЧС сообщают, что газ чудом не загорелся. Полиция застрелила нападавшего, который устроил стрельбу во Франции – он пытался скрыться от полиции.

Также в выпуске: Штаб ООС зафиксировал 22 атаки со стороны оккупантов, погибли двое украинских военных. Евросоюз сохраняет в полном объеме экономические санкции против России до июня 2019 года. Почти всю Украину, кроме восточных регионов, продолжает засыпать снегом.