Выпуск новостей за 12:00: Обыски на заводе АТЕК. Ryanair начнет полеты из Украины
В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 12:00 – полиция проводит обыски на заводе АТЕК, представители Нацкорпуса уже успели перекрыть проспект Победы в знак протеста. Ирландский лоукст Ryanair подписал соглашения с украинскими аэропортами "Борисполь" и "Львов", и уже с октября начнет свою работу в Украине.
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Источник: 24 Канал
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