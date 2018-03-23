Выпуск новостей за 12:00: Обыски на заводе АТЕК. Ryanair начнет полеты из Украины

В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 12:00 – полиция проводит обыски на заводе АТЕК, представители Нацкорпуса уже успели перекрыть проспект Победы в знак протеста. Ирландский лоукст Ryanair подписал соглашения с украинскими аэропортами "Борисполь" и "Львов", и уже с октября начнет свою работу в Украине.

Также в выпуске: Суд по делу Савченко. На фронте вторые сутки сохраняется тишина. Из-за отравления Скрипаля ЕС отзывает своего посла из России.