Выпуск новостей за 12:00: Первая успешная посадка на астероид. Семейный архив Франко

В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 12:00 – японский зонд Хаябуса-2 совершил первую успешную посадку на астероид, маневрировал он самостоятельно, с Земли им никто не управлял. Племянник Ивана Франко Василий привез из США в Нагуевичи уникальные рукописи, личные вещи и фотографии писателя.

Также в выпуске: На фронте трое наших военных получили ранения из-за обстрелов боевиков, в целом российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. На Крещатике перевернулась фура с кирпичом.