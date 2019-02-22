Выпуск новостей за 12:00: Первая успешная посадка на астероид. Семейный архив Франко
В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 12:00 – японский зонд Хаябуса-2 совершил первую успешную посадку на астероид, маневрировал он самостоятельно, с Земли им никто не управлял. Племянник Ивана Франко Василий привез из США в Нагуевичи уникальные рукописи, личные вещи и фотографии писателя.
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Источник: 24 канал
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