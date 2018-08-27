Выпуск новостей за 12:00: Пожар на Ровненщине. Фестиваль идей

В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 12:00 – на Ровненщине в пожаре погибли двое маленьких детей, пошли играть в хлев и сгорели. Трагедия произошла накануне вечером в селе Оженин. На Фестивале идей в Одессе презентовали идею национального лоукост-перевозчика,. За эти дни выступило более ста спикеров со всей Украины и заграницы, обсуждали идеи развития Украины.

Также в выпуске: На Львовщине в ДТП пострадали 8 человек. Вести с фронта: боевики обстреляли село на Луганщине, двое военных погибли. Россия называет новые санкции США драконовскими.