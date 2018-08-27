Выпуск новостей за 12:00: Пожар на Ровненщине. Фестиваль идей
В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 12:00 – на Ровненщине в пожаре погибли двое маленьких детей, пошли играть в хлев и сгорели. Трагедия произошла накануне вечером в селе Оженин. На Фестивале идей в Одессе презентовали идею национального лоукост-перевозчика,. За эти дни выступило более ста спикеров со всей Украины и заграницы, обсуждали идеи развития Украины.
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Источник: 24 канал
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