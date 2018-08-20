Выпуск новостей за 12:00 Пожар в Париже. Ликвидация последствий непогоды в Киеве

В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 12:00 – В северном пригороде Парижа загорелось трехэтажное жилое здание, по меньшей мере 22 человека пострадали. Киев до сих пор приходит в себя после ливня и хотя вода с улиц города сошла, ремонтные работы затянутся еще на несколько дней.

Также в выпуске: Стрельба в центре Харькова, неизвестный застрелил полицейского и тяжело ранил охранника мэрии.



В Генуе, где рухнул мост, продолжают работать спасатели.



Водителя украинского автобуса, который попал в ДТП в Польше, арестовали на 3 месяца.