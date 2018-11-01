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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Выпуск новостей за 12:00: Российские санкции против Украины. Прощание с Давидом Черкасским

      Выпуск новостей 50 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 октября по состоянию на 12:00 – Россия решила ввести свои санкции против украинских депутатов, министров, бизнесменов и компаний, в список вошли 322 человека. В Киеве в Доме Кино идет прощание с выдающимся украинским мультипликатором Давидом Черкасским.

      Также в выпуске:

      Канцлер Германии Ангела Меркель едет в Украину.

      На Донбассе двое украинских военных ранены, в эти сутки насчитали уже 24 обстрела от боевиков.

      С сегодняшнего дня в Украине действуют новые тарифы на газ для населения.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Санкции Санкции России против Украины Кино Новости Киева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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