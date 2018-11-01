Выпуск новостей за 12:00: Российские санкции против Украины. Прощание с Давидом Черкасским
В выпуске новостей за 1 октября по состоянию на 12:00 – Россия решила ввести свои санкции против украинских депутатов, министров, бизнесменов и компаний, в список вошли 322 человека. В Киеве в Доме Кино идет прощание с выдающимся украинским мультипликатором Давидом Черкасским.
Также в выпуске:
Канцлер Германии Ангела Меркель едет в Украину.
На Донбассе двое украинских военных ранены, в эти сутки насчитали уже 24 обстрела от боевиков.
С сегодняшнего дня в Украине действуют новые тарифы на газ для населения.
Источник: 24 канал
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