Выпуск новостей за 12:00: Российские санкции против Украины. Прощание с Давидом Черкасским

В выпуске новостей за 1 октября по состоянию на 12:00 – Россия решила ввести свои санкции против украинских депутатов, министров, бизнесменов и компаний, в список вошли 322 человека. В Киеве в Доме Кино идет прощание с выдающимся украинским мультипликатором Давидом Черкасским.

Также в выпуске: Канцлер Германии Ангела Меркель едет в Украину. На Донбассе двое украинских военных ранены, в эти сутки насчитали уже 24 обстрела от боевиков. С сегодняшнего дня в Украине действуют новые тарифы на газ для населения.