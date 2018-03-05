Выпуск новостей за 12:00: Смертельный шторм в США. Украденный бюст Леси Украинки в Киеве
Выпуск новостей 13:00, 5 марта 152 Читати новину українською
В выпуске новостей за 5 марта по сотоянию на 12:00 – на восточном побережье США бушует шторм "Райли", стихия уже унесла жизни девяти человек. В Киеве неизвестные похитили бюст известной украинской поэтессы Леси Украинки из мемориального дома, который находится на улице Саксаганского, 97.
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Источник: 24 Канал
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