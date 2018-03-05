Выпуск новостей за 12:00: Смертельный шторм в США. Украденный бюст Леси Украинки в Киеве

В выпуске новостей за 5 марта по сотоянию на 12:00 – на восточном побережье США бушует шторм "Райли", стихия уже унесла жизни девяти человек. В Киеве неизвестные похитили бюст известной украинской поэтессы Леси Украинки из мемориального дома, который находится на улице Саксаганского, 97.

Также в выпуске: Боевики на востоке Украины нарушили перемирие, которое объявлено меньше, чем сутки назад. В ночь с 4 на 5 марта состоялась 90 церемония награждения кинопремии "Оскар 2018" в Лос-Анджелесе. Без оценок и домашних заданий: в чем заключается реформа начального образования. Украинские военные взяли в плен боевика "ДНР".