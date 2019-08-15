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      Выпуск новостей за 12:00: Взрыв маршрутки в Киеве. Экстренная посадка самолета в Подмосковье

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 12:00 в Киеве возле метро "Лесная" взорвалась и сгорела маршрутка. Пассажиров внутри не было, а водитель успел выскочить из салона. Самолет, следовавший из Москвы в аннексированный Крым, совершил экстренную посадку на кукурузное поле. По данным российских СМИ, в двигатель самолета попала стая птиц.

      Также в выпуске:

      В МОН объявили, что на обучение будут пускать только тех детей, которые будут иметь справку о вакцинации.

      Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли беспилотник над оккупированным Донбассом.

      На Буковине, Черниговщине, Львовщине, Тернопольщине и Волыни ликвидируют последствия непогоды.

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      Теги: Авария самолета в Подмосковье Новости Киева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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