Выпуск новостей за 12:00: Взрыв маршрутки в Киеве. Экстренная посадка самолета в Подмосковье

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 12:00 в Киеве возле метро "Лесная" взорвалась и сгорела маршрутка. Пассажиров внутри не было, а водитель успел выскочить из салона. Самолет, следовавший из Москвы в аннексированный Крым, совершил экстренную посадку на кукурузное поле. По данным российских СМИ, в двигатель самолета попала стая птиц.

Также в выпуске: В МОН объявили, что на обучение будут пускать только тех детей, которые будут иметь справку о вакцинации. Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли беспилотник над оккупированным Донбассом. На Буковине, Черниговщине, Львовщине, Тернопольщине и Волыни ликвидируют последствия непогоды.

Источник: 24 канал