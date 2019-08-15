Выпуск новостей за 12:00: Взрыв маршрутки в Киеве. Экстренная посадка самолета в Подмосковье
В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 12:00 в Киеве возле метро "Лесная" взорвалась и сгорела маршрутка. Пассажиров внутри не было, а водитель успел выскочить из салона. Самолет, следовавший из Москвы в аннексированный Крым, совершил экстренную посадку на кукурузное поле. По данным российских СМИ, в двигатель самолета попала стая птиц.
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Источник: 24 канал
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