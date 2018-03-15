Выпуск новостей за 12:00: Заседание Совбеза ООН. Переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома"
Выпуск новостей 12:59, сегодня 89 Читати новину українською
В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 12:00 - Украина созывает специальное заседание Совета безопасности ООН относительно аннексии Крыма. НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил достижение договоренностей с российским "Газпромом" о проведении встречи.
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Источник: 24 Канал
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