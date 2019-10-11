Выпуск новостей за 12:00: Зеленский уехал в Одессу. Задержание активиста в Крыму

В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 12:00 – несмотря на изнурительный марафон запланированный визит в Одессу Владимир Зеленский не отменил. Правда, цель его не известна. Оккупационные власти Крыма на два месяца арестовали украинского активиста Олега Приходько.

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На Киевщине девятилетняя девочка оказалась под колесами машины прямо на пешеходном переходе.

Обстрелы на фронте не утихают. Мины сыпят на позиции наших армейцев на окраинах Водяного, Авдеевки и Шумов. В результате один украинский защитник погиб.

В Днепре легковой автомобиль Opel сбил двух людей. В результате аварии мужчина погиб на месте происшествия, а женщину госпитализировали с травмами.

Владимир Зеленский 14 часов общался с журналистами во время пресс-марафона.