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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Выпуск новостей за 12:00: Зеленский уехал в Одессу. Задержание активиста в Крыму

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 12:00 – несмотря на изнурительный марафон запланированный визит в Одессу Владимир Зеленский не отменил. Правда, цель его не известна. Оккупационные власти Крыма на два месяца арестовали украинского активиста Олега Приходько.

      Также в выпуске:

      На Киевщине девятилетняя девочка оказалась под колесами машины прямо на пешеходном переходе.

      Обстрелы на фронте не утихают. Мины сыпят на позиции наших армейцев на окраинах Водяного, Авдеевки и Шумов. В результате один украинский защитник погиб.

      В Днепре легковой автомобиль Opel сбил двух людей. В результате аварии мужчина погиб на месте происшествия, а женщину госпитализировали с травмами.

      Владимир Зеленский 14 часов общался с журналистами во время пресс-марафона.

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      Теги: Владимир Зеленский Украинцы в плену РФ Новости Одессы Аннексия Крыма Выпуск новостей
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