Выпуск новостей за 13:00: "Игры Героев" в Харькове. Ограничение движения из-за инаугурации
В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 13:00 – в Харькове устроили третьи по счету национальные соревнования "Игры Героев" между ветеранами, которые вернулись с войны на Донбассе с ранениями. Два дня центр Киева будет перекрыт из-за инаугурации.
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Источник: 24 канал
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