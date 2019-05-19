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      Выпуск новостей за 13:00: "Игры Героев" в Харькове. Ограничение движения из-за инаугурации

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 13:00 – в Харькове устроили третьи по счету национальные соревнования "Игры Героев" между ветеранами, которые вернулись с войны на Донбассе с ранениями. Два дня центр Киева будет перекрыт из-за инаугурации.

      Также в выпуске:

      На передовой снова участились обстрелы, за прошедшие сутки их насчитали аж 19.

      В Египте задержали танкер с украинцами на борту.

      D Украине чтят память жертв политических репрессий.

      blog_ava
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      Теги: Инаугурация Зеленского Выпуск новостей Новости Киева Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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