Выпуск новостей за 13:00: "Игры Героев" в Харькове. Ограничение движения из-за инаугурации

В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 13:00 – в Харькове устроили третьи по счету национальные соревнования "Игры Героев" между ветеранами, которые вернулись с войны на Донбассе с ранениями. Два дня центр Киева будет перекрыт из-за инаугурации.

Также в выпуске: На передовой снова участились обстрелы, за прошедшие сутки их насчитали аж 19. В Египте задержали танкер с украинцами на борту. D Украине чтят память жертв политических репрессий.

Источник: 24 канал