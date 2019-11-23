Выпуск новостей за 13:00: Инцидент с самолетом во Львове. Задержание судна с украинцами
В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 13:00 – из-за слоя льда на асфальте со взлетной полосы съехал самолет, который должен был вылететь в Киев еще в 7 утра. Аэропорт "Львов" останавливал работу, но уже возобновил полеты. Судно с украинскими моряками задержали в Малайзии. Известно, что под стражу взяли 23 человека, среди них – двадцать два украинца и один россиянин.
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