Выпуск новостей за 13:00: Инцидент с самолетом во Львове. Задержание судна с украинцами

В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 13:00 – из-за слоя льда на асфальте со взлетной полосы съехал самолет, который должен был вылететь в Киев еще в 7 утра. Аэропорт "Львов" останавливал работу, но уже возобновил полеты. Судно с украинскими моряками задержали в Малайзии. Известно, что под стражу взяли 23 человека, среди них – двадцать два украинца и один россиянин.

Также в выпуске: В Днепре неизвестные в балаклавах напали на активистов в помещении местной "Просвиты". Сегодня в Украине чтят жертв Голодомора. Маленькая победа Украины над Россией в суде в Гааге.