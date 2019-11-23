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      Выпуск новостей за 13:00: Инцидент с самолетом во Львове. Задержание судна с украинцами

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 13:00 – из-за слоя льда на асфальте со взлетной полосы съехал самолет, который должен был вылететь в Киев еще в 7 утра. Аэропорт "Львов" останавливал работу, но уже возобновил полеты. Судно с украинскими моряками задержали в Малайзии. Известно, что под стражу взяли 23 человека, среди них – двадцать два украинца и один россиянин.

      Также в выпуске:

      В Днепре неизвестные в балаклавах напали на активистов в помещении местной "Просвиты".

      Сегодня в Украине чтят жертв Голодомора.

      Маленькая победа Украины над Россией в суде в Гааге.

      История Голодомора: почему уничтожали украинцев
      сегодня
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      Теги: Водный транспорт Новости Львова авиация Малайзия Выпуск новостей
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